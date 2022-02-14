США временно переносят украинское посольство из Киева во Львов

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Константин Андрейковец / «Бабель»

США временно переносят свое посольство в Украине из Киева во Львов. Об этом Государственный департамент объявил в понедельник, 14 февраля.

«Мы находимся в процессе временного переноса нашего украинского из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских войск. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине. […] Мы надеемся вернуть наших сотрудников в посольство, как только позволят условия», — заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Также Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. В США подчеркнули, что эти меры предосторожности никоим образом не подрывают поддержку или преданность Украине.

Утром 14 февраля стало известно, что основной штат посольства США переехал во Львов. В целом На фоне угрозы вторжения войск России посольства во Львов из Киева переводят Австралия и Канада. США сократили персонал посольства и остановили консульские услуги в Киеве. Япония, как и Израиль, эвакуируют семьи дипломатов и сотрудников посольств. Более 28 стран призвали своих граждан уехать из Украины.