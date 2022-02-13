Украина ищет в Черном море пути, чтобы избежать блокады портов

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Лазаренко Николай / УНИАН

Министерство инфраструктуры поручило Госгидрографии провести замеры глубин в Черном море и найти пути для прохода торговых судов во избежание блокады портов.

Об этом пишет Мининфраструктуры в своем Facebook.

Там рассказали, что до 14 февраля Госгидрография проведет внеплановые замеры глубины для уточнения рельефа дна в Северо-западной части Черного моря. Там хотят найти морские коридоры для безопасного прохождения торговых судов из-за того, что Россия перекрыла значительные акватории в связи с якобы «военными учениями».

«Мы делаем все, чтобы не допустить какие-либо попытки блокирования украинской логистики, в частности морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности, сеянию паники», — рассказал министр Александр Кубраков.

Пока что кораблям рекомендуют использовать морской коридор в районе Днестровской банки. Согласно предварительным замерам глубина там составляет от 15 до 22 метров.