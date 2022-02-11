СМИ: США дополнительно отправят в Польшу 3 тысячи военных
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Пентагон в ближайшие дни дополнительно отправит 3 тысячи военный в Польшу, в подмогу 1 700 военным, которые уже там находятся.
Об этом со ссылкой на неназванных представителей Минобороны США сообщают Reuters и Bloomberg.
По словам чиновников, войска должны прибыть на следующей неделе. Усиление восточного фланга НАТО проходит на фоне повышения риска вторжения войск России в Украину и масштабных учений российских войск в Беларуси, которые продлятся до 20 февраля.
Официальные лица США подчеркнули, что войска будут находится в стране для оборонительных целей и не войдут в Украину.
- На фоне угроз со стороны России, США и Британия активно усиливают свое военное присутствие на востоке Евросоюза. Британия отправила 350 морских пехотинцев в Польшу и удвоит численность своих военных в Эстонии. Также Британия готова привлечь истребители Typhoon и корабли для защиты Юго-Восточной Европы.
- США отправили в Польшу с техникой 1 700 военных, которых разместят рядом с Украиной. В целом президент США одобрил отправку в Европу 8 500 военных.
- 10 февраля США отправили в Польшу истребители F-15, а в Румынию — тысячу бойцов.