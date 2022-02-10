Джонсон и Столтенберг считают «самым опасным моментом» скопление российских войск вокруг Украины
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Минобороны России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг считают скопление российских войск на украинских границах «самым опасным моментом» в Европе за последние десятилетия.
Об этом они заявили на совместной пресс-конференции 10 февраля.
«Это, пожалуй, самый опасный момент, я бы сказал, для следующих нескольких дней, в самом большом кризисе безопасности, с которым сталкивалась Европа за десятилетия, и мы должны это исправить. Я думаю, что сочетание санкций и военной решимости плюс дипломатия — это то, что нужно», — сказал Джонсон.
Это подтвердил и Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО не является угрозой для России, но в Альянсе должны быть готовы к худшему сценарию.
Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что Альянс рассматривает возможность долгосрочного размещения боевых групп в Черноморском регионе.
«Сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, Румынии», — пояснил он.
- В январе, на фоне скопления у границ Украины около 130 тысяч российских военных, РФ начала с НАТО и США переговоры о гарантиях безопасности. Россия требует прекратить расширение Альянса на восток и не принимать в его состав Украину.
- США и НАТО в своих ответах РФ дали понять, что не откажутся от принципа открытых дверей. МИД России при этом назвал письменный ответ США «поводом для начала серьезного разговора».
- В феврале западные СМИ сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Также там назвали вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- По данным Минобороны Украины, на границе с Россией и оккупированной частью Донбасса сейчас находятся 140 тысяч российских военных.