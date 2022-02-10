Евросоюз передал России общий ответ на письмо Лаврова о гарантиях безопасности в Европе
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Rock Cohen / Flickr
Евросоюз передал представителю Россию общий ответ блока на письмо главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором он хотел получить объяснение, почему страны ЕС, США и Канада якобы выборочно подходят к выполнению международных соглашений по безопасности.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Я ответил от имени государств-членов ЕС письма, которые они получили от министра [МИД России] Лаврова. Напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и отказаться от наращивания военного могущества в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси», – написал он.
В то же время Боррель не раскрыл подробности ответа.
Отметим, что Лавров в своем письме ожидал получить отдельные ответы от каждой страны-адресата, «поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока». Однако в Евросоюзе это решили проигнорировать.
В представительстве России при Евросоюзе подтвердили получение письма.
«10 февраля постоянный представитель России при Европейском Союзе посол Владимир Чижов принял директора Европейской службы внешних связей по политике безопасности и обороны Джоаннеке Бальфорт, которая по поручению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля передала свое послание министру иностранных дел Лаврову от имени министров иностранных дел 27 государств-членов ЕС», — говорится в сообщении.
Представительница Евросоюза подчеркнула, что ЕС не намерен обнародовать содержание этого ответа.
По данным Bloomberg, в письме, которое подписал Боррель, говорится, что решать проблемы безопасности всех сторон нужно в ОБСЕ и на заседаниях Совета Россия — НАТО.
- В январе, на фоне накопления у границ Украины около 130 тысяч российских военных, РФ начала с НАТО и США переговоры о гарантиях безопасности. Россия требует прекратить расширение Альянса на восток и не принимать в свой состав Украину.
- США и НАТО в своих ответах РФ дали понять, что не откажутся от принципа открытых дверей. МИД России при этом назвал письменный ответ США «поводом для начала серьезного разговора».
- В феврале западные СМИ сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Также там назвали вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- По данным Минобороны Украины, на границе с Россией и оккупированной частью Донбасса сейчас находятся 140 тысяч российских военных.