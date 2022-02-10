Йенс Столтенберг направил письмо Лаврову с предложением провести заседание Совета Россия — НАТО

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправил министру иностранных дел России Сергею Лаврову предложение продолжить переговоры в рамках Совета НАТО — Россия.

Об этом он сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном 10 февраля в Брюсселе.

«Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел Лаврову, повторив мое предложение для России продолжать наш диалог во время серии встреч в Совете НАТО — Россия, чтобы найти дипломатический путь вперед», — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО готово выслушать беспокойство России и обсудить пути укрепления фундаментальных принципов европейской безопасности, «которые мы все обязались выполнять».

Кроме того, Столтенберг напомнил, что НАТО предлагало России проводить совместные брифинги по учениям и ядерной политике, мероприятия по повышению прозрачности и снижению рисков военной деятельности, уменьшению рисков в киберпространстве и космосе, а также диалог о контроле над вооружениями, включая ядерное оружие и ракеты средней и малой дальности.

Также генсекретарь НАТО подчеркнул, что Альянс не пойдет на компромисс по своим ключевым принципам, «включая право стран свободно выбирать членство в Альянсе».

Отдельно Столтенберг заверил, что возобновление российской агрессии в юго-восточной части Европы приведет к увеличению военного присутствия НАТО, а не к уменьшению.