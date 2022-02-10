Дания не будет поставлять оружие Украине, несмотря на угрозу вторжения России

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Дания не будет поставлять оружие Украине на фоне угрозы вторжения России.

Об этом заявил министр обороны страны Мортен Бодсков, сообщает DR nyheder.

«Оно слишком старое. Есть причина, по которой оно на складах. Мы не можем послать это», — сказал он.

Отметим, речь идет о 400 ракетах Stinger, поставки которых обсуждались ранее.

Также Бодсков добавил, что Дания не будет предоставлять Украине другое оружие.

В то же время из-за угрозы эскалации конфликта в Европе правительство Дании повысило уровень готовности обороны, пишет The Copenhagen Post.

Также Дания перебросила два истребителя F-16 на остров Борнхольм для защиты своего воздушного пространства.