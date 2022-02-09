Расстрел в Днепре: комиссия МВД выявила нарушения в воинской части, где служил нацгвардеец Рябчук
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Комиссия по расследованию стрельбы на заводе «Южмаш» в Днепре, в которой погибли пять человек, выявила ряд нарушений в воинской части, где служил нацгвардеец-срочник Артемий Рябчук.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
«Выявлены нарушения порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за ставницей для оружия, которая должна быть должным образом заперта», — рассказал он.
По словам Енина, также вызывает вопросы качество инструктажа перед заступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих, в частности в аптечке отсутствовал ряд медикаментов.
Также замглавы МВД отметил, что в части выявили факты внеуставных отношений. Соответствующие материалы в ближайшие дни передадут Государственному бюро расследований.
В то же время Енин подчеркнул, что внеуставные отношения не свидетельствуют о мотивах расстрела.
«Мотивы пока неизвестны нам, их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования. Задача проводимого МВД служебного расследования — выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы и прочее», — заявил он.
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