В «Дії» можно будет сгенерировать справку о несудимости
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
В приложении «Дія» с сегодняшнего дня можно будет сгенерировать справку о несудимости.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Как отмечается, раньше такую справку нужно было получать в сервисных центрах МВД, через посредников либо онлайн. Однако для получения такого документа нужно было заполнять много полей.
«Сегодня мы запускаем справку о несудимости. Мы о ней мало говорили, но более миллиона украинцев в год получают эту справку. И мы ее сегодня запускаем в «Дії». Можно будет получить в несколько кликов — и формируется справка, все данные автоматически подтягиваются из разных реестров», — заявил министр цифровой информации Михаил Федоров в эфире программы «Сніданок з 1+1».
Также в Минцифры уточнили, что все заказанные справки пользователь сможет посмотреть и скачать в «Дії».
- Раньше Минцифры начало бета-тестирование смены прописки в «Дії». В прошлом году Рада приняла закон, который позволит украинцам менять место жительства (регистрации) в онлайн-режиме. Этот закон отменяет штамп в паспорте и бумажную выписку из ID-карты о прописке.
- В этом году в «Дії» появились сертификат бустерной дозы и функция для ФЛП (подача годовой декларации).
- В ближайшее время в приложении «Дія» появятся новые функции: надлежащий пользователь для водителей и проведение общественных опросов.