Джонсон: Великобритания может привлечь истребители Typhoon и корабли для защиты Юго-Восточной Европы

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The Naked Ape / Flickr

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что может задействовать Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС для усиления защиты Юго-Восточной Европы.

Об этом он написал в своей колонке в The Times.

«Мы рассматриваем возможность привлечь истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу», — сообщил Джонсон.

Также он напомнил, что Великобритания готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, расположенный в Эстонии.

«Мы также увеличим наш вклад в учения Объединенных экспедиционных сил — объединение под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран», — отметил премьер Британии.

Джонсон подчеркнул, что российское вторжение в Украину только усилит НАТО.

«Если Путин начнет дальнейшее вторжение, то этим заставит Запад осуществить многое из того, чего он стремится избежать. Из-за наращивания [российских войск на границе с Украиной] Америка, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, равно как Великобритания укрепляет северо-восток. Мы наблюдаем самое большое военное наращивание в Европе со времен Холодной войны, что подтверждает срочность наших усилий», — написал британский премьер.

В то же время Джонсон заверил, что «главный приоритет военных усилий Британии — объединить сдерживание с диалогом для деэскалации этого кризиса, чтобы предотвратить очередное российскоео вторжение в Украину».

«Я все еще верю в то, что принципиальная и жесткая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в уставе ООН и бесчисленных других юридически обязательственных документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свою суверенную судьбу», — добавил он.