Джонсон: Великобритания может привлечь истребители Typhoon и корабли для защиты Юго-Восточной Европы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
The Naked Ape / Flickr
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что может задействовать Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС для усиления защиты Юго-Восточной Европы.
Об этом он написал в своей колонке в The Times.
«Мы рассматриваем возможность привлечь истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу», — сообщил Джонсон.
Также он напомнил, что Великобритания готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, расположенный в Эстонии.
«Мы также увеличим наш вклад в учения Объединенных экспедиционных сил — объединение под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран», — отметил премьер Британии.
Джонсон подчеркнул, что российское вторжение в Украину только усилит НАТО.
«Если Путин начнет дальнейшее вторжение, то этим заставит Запад осуществить многое из того, чего он стремится избежать. Из-за наращивания [российских войск на границе с Украиной] Америка, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, равно как Великобритания укрепляет северо-восток. Мы наблюдаем самое большое военное наращивание в Европе со времен Холодной войны, что подтверждает срочность наших усилий», — написал британский премьер.
В то же время Джонсон заверил, что «главный приоритет военных усилий Британии — объединить сдерживание с диалогом для деэскалации этого кризиса, чтобы предотвратить очередное российскоео вторжение в Украину».
«Я все еще верю в то, что принципиальная и жесткая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в уставе ООН и бесчисленных других юридически обязательственных документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свою суверенную судьбу», — добавил он.
- Возле границ Украины находится 130-тысячная группировка войск РФ, она продолжает усиливаться.
- 1 февраля на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон заявил, что Великобритания согласовала со США пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину, которые «будут активированы в ту же минуту, как только нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию».
- Министр иностранных дел Британии Лиз Трас отмечала, что в случае введения новых санкций британские активы тех, кто «оказывает стратегическую или экономическую поддержку российским властям», будут заморожены, а сами они не смогут попасть в страну. Пакет новых санкций Британия планирует подготовить к 10 февраля.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимый ущерб» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а президент Джо Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.