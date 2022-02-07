«Это какая-то диверсия». Тяжело раненые нацгвардейцы рассказали подробности расстрела на «Южмаше»

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Тяжело раненые нацгвардейцы-контрактники Жанна Шарова и Игорь Семенченко рассказали подробности стрельбы на «Южмаше», которую устроил срочник Артемий Рябчук.

Об этом сообщает ТСН.

Жанна Шарова

Шарова сказала, что вообще не знала стрелка. В тот день, 27 января, она была на дежурстве в карауле и по стандарту передавала информацию руководству части.

«Он стрелял в меня, потому что я могла доложить в часть. Я не успела этого сделать, он в меня выстрелил, и я не смогла встать. Я его вообще не знала. Я редко заступала в караул, и я заступала только в контрактное подразделение. Я даже не знаю всех раненых. Я никогда не наблюдала, чтобы у нас был буллинг, все были дружными. Как у срочников я не знаю. Контрактное подразделение было нормальное. Служба шла тихо, без событий», — рассказала Жанна.

В больнице имени Мечникова в Днепре, где лежат раненные, заявили, что Шарова чудом шевелит ногами и руками. У нее самые тяжелые ранения — ей перебило кишечник и позвоночник. Впереди у девушки очередная операция. Она надеется снова встать на ноги.

Игорь Семенченко

Нацгвардеец Семенченко получил пулевое ранение живота и бедра. Он также перенес несколько операций. Семенченко рассказал, что пересекался с Рябчуком всего несколько раз и был о нем положительного мнения.

«Я спал. Сквозь сон я услышал выстрелы. Я также услышал, как повар уронил кастрюли. Когда забегает сам повар и кричит: «Там Рябчук сошел с ума и убил руководителя». Буквально секунда, и он стоит в дверях и стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать. Он пошел так стрелять — сначала в меня, потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного, и еще», — рассказал военнослужащий.

Семенченко заверил, что никакой «дедовщины» не было, а сам Рябчук заступал в караул раз в два месяца, как и все срочники.

«Никакого буллинга, или «дедовщины», о которых говорят, не было, это все — чепуха. Я не знаю, почему он так сделал, но во всем виноват только он [...]. Мне кажется, это какая-то диверсия. Он достаточно профессионально обращался с оружием. Достаточно хладнокровно. Человек, который прослужил два месяца, так вести себя не может. Он высчитывал время», — заявил Семенченко, добавив, что парень, который прослужил два месяца, не может иметь такие хорошие навыки стрельбы.

Семенченко отметил, что Рябчук вообще не был знаком с убитыми — издеваться над ним они не могли.

«Если бы он был загнан и над ним издевались, мне кажется, он бы стрелял в тех, кто это делал, а он стрелял по всем, кого видел. Тот руководитель, которого он застрелил, он вообще был из штаба — они заступают раз в несколько месяцев», — рассказал нацгвардеец.