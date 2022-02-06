Спутники Maxar сделали новые фото военной техники России в Беларуси. Она стоит в 50 км от границы

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Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии российской техники в Беларуси, которая разместилась в 50 км от Украины.

Об этом сообщают Reuters и корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.

Снимки были сделаны 4 февраля. На них три локации — в Ельске, Речице и Лунинце. На фото можно увидеть бронетехнику, машины пехоты, палатки, 15 боевых самолетов Су-25, ракетные комплексы «Искандер» и С-400 и многое другое.

Вся эта техника, по ранним заявлениям Минобороны России и Беларуси, должна участвовать в масштабных военных учениях, которые пройдут с 10 по 20 февраля.