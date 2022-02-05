В Украину впервые приедут главы МИД стран Славковского формата: запланированы переговоры с Дмитрием Кулебой и визит на Донбасс

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УНИАН

В начале следующей недели, 7—8 февраля, в Украину приедут министры иностранных дел Чехии Ян Липовский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.

Как говорится, это будет первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата, которым страны хотят проявить солидарность с Украиной на фоне агрессии России.

Во время визита представители трех стран проведут переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Кроме того, министры Славковского формата планируют поехать на Донбасс.

Отметим, в эти дни в Украину с очередным визитом будет и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая также планирует посетить линию разграничения на Донбассе.