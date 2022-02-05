Джонсон и Макрон провели переговоры по Украине — договорились продолжить работу над пакетом санкций против России

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Thierry Chesnot / Getty Images

В субботу, 5 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о ситуации в Украине.

Об этом сообщили в Офисе британского премьера.

«Лидеры согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться первоочередной задачей», — говорится в сообщении.

К тому же Макрон и Джонсон рассказали о результатах переговоров по Украине с международными партнерами и обсудили визит премьер-министра Британии в Киев 1 февраля.

Лидеры стран подчеркнули, что НАТО должна объединиться перед российской агрессией, а также договорились продолжить совместную работу над пакетом санкций, которые вступят в силу «немедленно, если Россия продолжит вторжение в Украину».

Кроме того, Джонсон и Макрон обсудили меры по укреплению восточного фланга НАТО для полной защиты союзников от злонамеренных действий России, где бы и как бы они ни происходили.

Отметим, также Макрон пообщался сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который, в свою очередь, провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В обоих случаях переговоры касались стягивания российских войск к границе с Украиной.

«Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС по поводу дальнейших шагов, включая возможные санкции», — написал Столтенберг на своей странице в Twitter.