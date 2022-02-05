Очевидцы стрельбы на «Южмаше» пройдут реабилитацию в Новых Санжарах

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Очевидцы стрельбы на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, в которой погибли пять человек, будут проходить психологическую реабилитацию в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.

Нацгвардейцы пройдут комплекс процедур, а также психологических тренингов.

«Начиная с соляной комнаты и ароматерапии, военнослужащие смогут пройти всесторонний медицинский осмотр, посетить массажный кабинет, разнообразные тренажеры, грязевые ванны и прочее. Кроме того, на территории комплекса работает кювет с лечебной артезианской водой», — рассказали в Нацгвардии.

Также в реабилитации гвардейцев примет участие военный капеллан отец Геннадий Коваленко, который, в частности, будет производить с военными свечи.