Эмманюэль Макрон посетит Россию, а затем Украину. Накануне он разговаривал с президентами обеих стран
- Автор:
- София Телишевская
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Mikhail Metzel / Contributor
Президент Франции Эмманюэль Макрон 7 февраля приедет в Москву с официальным визитом, а на следующий день, 8 февраля, посетит Киев. Перед этим Макрон беседовал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, обсуждали «нормандский формат» и вопросы безопасности.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
Президент Франции подчеркнул, что сейчас для него остается приоритетом вопрос «диалога между Украиной и Россией» и решение проблемы эскалации на границе.
За последнюю неделю Макрон дважды разговаривал с президентами Украины и России. В первом разговоре стороны согласовали дальнейшие общие шаги для поддержания устойчивости и усиления финансового и экономического взаимодействия. А во втором Макрон и Путин договорились о «необходимости деэскалации» и продолжении «диалога», в частности, обсуждали Украину, НАТО и «гарантии безопасности».
- 20 января журналисты «Радио Свобода» и группа Conflict Intelligence Team сообщили, что российские войска находятся уже в 40 километрах от границы с Украиной и прибыли туда «в командировку на 6—9 месяцев». Родственники военных в соцсетях сообщают, что войска «едут в Украину».
- С января этого года CIT фиксирует массовую передислокацию войск России и техники к границам Украины. Россияне свозят танки, артиллерию, авиацию и ракетные системы. Также к границам Украины начали перекидывать войска Росгвардии, которые могут задействовать в оккупации. По данным разведки Украины, вдоль государственной границы стоит 130-тысячная группировка войск России. РФ при этом упорно пытается отрицать планы по вторжению.