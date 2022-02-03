МВД призывает нацгвардейцев сообщать о нарушении их прав и травле во время службы. Для этого открыли горячую линию

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Національна гвардія України / Facebook

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал военнослужащих Нацгвардии сообщать о нарушении прав во время прохождения службы. Перед этим в Днепре произошла стрельба, мотивом которой, вероятно, стало оскорбление нацгвардейца.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы, соответственно, принимать дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий», — подчеркнул Монастырский.

В релизе говорится, что о нарушении прав военнослужащих можно сообщить, позвонив на горячую линию МВД по номеру 15-36. Звонки будут принимать с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00 и в пятницу — с 09:00 до 16:45.

На горячую линию могут также обращаться родители военнослужащих, особенно срочников, если они имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей.