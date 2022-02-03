Послу Украины в Беларуси вручили ноту из-за беспилотника. В МИДе его ждала провокация

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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что из-за инцидента с беспилотником его вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси, где вручили ноту протеста. В МИД на него «налетела» сотрудница гостелеканала «Беларусь 1» с провокационными вопросами.

Об этом посол написал в Facebook.

Кизим заявил, что в ведомстве его ждала спланированная провокация, которую устроили и украинскому помощнику военного атташе в Минобороны. Посол считает, что беларусская сторона пытается спровоцировать обострение ситуации на границе.

«Сегодня меня вызвали в МИД для того, чтобы вручить мне ноту протеста о якобы имеющем место нарушении границы беспилотником, запущенным с украинской территории. Не успел я выйти из лифта в МИД Беларуси, как на меня налетела беларусская корреспондентка госканала БТ 1 (позже я узнал, что зовут ее Ксения) [Лебедева] и стала настойчиво спрашивать, «не шпионаж ли это»? То, что она появилась в МИД и заранее знала вопросы, о которых мы говорили с беларусскими коллегами, само по себе уже необычно и не делает чести дипломатическому ведомству. Поэтому считаю это заранее спланированной провокацией. Тем более, что в это время в Минобороны также был вызван помощник военного атташе и его также ждал корреспондент с этого телеканала и с тем же вопросом», — написал Кизим.

Посол подчеркнул, что обвинения беспочвенны и в день инцидента военные Украины не использовали никаких беспилотников. «Тем более, насколько известно, речь идет о беспилотниках «Орлан», которые есть только на вооружении России и Беларуси», — добавил Кизим.

Также дипломат добавил, что подобные вопросы вообще не должны обсуждаться на уровне МИД, поскольку есть спецмеханизмы и все решается на уровне пограничных ведомств.

«Тут я думаю, не связано ли это с тем, что почти что в это время состоялась встреча нового посла РФ в Беларуси Грызлова с Лукашенко. Ну так, для фона. Нужно же чем-то оправдать угрозу «с юга», а еще и помощи попросить какой-то», — предположил посол.