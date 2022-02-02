«Талибан» впервые дал женщинам руководящие должности в Афганистане. Также возобновили работу университеты
- Автор:
- Костя Андрейковец
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AMISOM Public Information / Flickr
Движение «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане летом 2021 года, впервые назначило женщин на руководящие должности. Посты в Кабуле получили две женщины — одна стала директором специализированного роддома, а вторая возглавила гинекологическую клинику.
Об этом объявил спикер «Талибана» Забихулла Муджахид.
Директором единственного в стране акушерско-гинекологического спецроддома назначили доктора Малалай Рахим. Клинику в столичном квартале Шахрара возглавила доктор Ариан.
Также сегодня, 2 февраля, в шести провинциях талибы открыли университеты, которые полгода оставались закрытыми. Женщины могут возобновить учебу, но занятия мужчин и женщин будут проходить отдельно.
Кроме этого, всем талибам запретили носить оружие в парках развлечений и в общественном транспорте.
- Придя к власти в Афганистане, талибы обещали соблюдать права женщин и гарантировали их безопасность. Однако впоследствии стали появляться сообщения об убийствах женщин. Вскоре женщинам запретили заниматься спортом, заставили учиться отдельно от мужчин, временно запретили преподавать и учиться в Кабульском университете. Их не пригласили на работу в правительство, как обещали, и заставляли сидеть дома ради безопасности.
- В конце 2021 года талибы издали указ о правах женщин, который отменил ряд суровых правил.