«Талибан» впервые дал женщинам руководящие должности в Афганистане. Также возобновили работу университеты

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AMISOM Public Information / Flickr

Движение «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане летом 2021 года, впервые назначило женщин на руководящие должности. Посты в Кабуле получили две женщины — одна стала директором специализированного роддома, а вторая возглавила гинекологическую клинику.

Об этом объявил спикер «Талибана» Забихулла Муджахид.

Директором единственного в стране акушерско-гинекологического спецроддома назначили доктора Малалай Рахим. Клинику в столичном квартале Шахрара возглавила доктор Ариан.

Также сегодня, 2 февраля, в шести провинциях талибы открыли университеты, которые полгода оставались закрытыми. Женщины могут возобновить учебу, но занятия мужчин и женщин будут проходить отдельно.

Кроме этого, всем талибам запретили носить оружие в парках развлечений и в общественном транспорте.