В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью от США — с 84 тоннами боеприпасов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
В понедельник, 31 января, в Украину прибыла пятая партия военной помощи США.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.
«5-я птица в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра», — написал он.
По словам Резникова, в ближайшие дни США передаст еще одну партию оборонного оружия.
- Помощь Украине США оказывают на фоне возможного вторжения войск России. Первый самолет с новой партией американской помощи прибыл в Украину в ночь на 22 января. Среди 90 тонн оружия и боеприпасов были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D. После этого были еще три самолета — 23 января, 25 января и 28 января.
- Ранее противотанковое оружие передала Британия. Также оружие планируют передать страны Балтии — речь идет о Javelin и Stinger.
- 15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи. В прошлом году Украина получила от США помощь в виде боеприпасов, вооружения, медоборудования, катеров и прочего. В МИД Украины сообщили, что материально-техническая помощь украинской стороне составляет более 130 миллионов долларов.