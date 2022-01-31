Ryanair готова возобновить полеты над Беларусью, но требует гарантий
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Flickr / Shamanski 73
Лоукост Ryanair готов возобновить полеты над Беларусью, если власти страны дадут гарантии того, что события мая прошлого года больше не повторятся. Тогда в Минске принудительно посадили самолет лоукоста с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.
Как передает Reuters, гарантии потребовал руководитель компании Майкл О’Лири.
«Я думаю, что для будущего авиаперевозок крайне важно, чтобы у нас не было повторения того, что, на мой взгляд, было первым случаем спонсируемого государством акта международного пиратства после Чикагской конвенции 1945 года. Не должно быть никаких пролетов над Беларусью, если не будут получены соответствующие гарантии того, что это не повторится», — сказал он.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в конце концов не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- После этого ряд стран, в том числе и Украина, прекратили авиасообщение с Беларусью, а «Белавиа» запретили рейсы. Беларусь за посадку получила санкции.
- В декабре 2021 года беларусский авиадиспетчер, участвовавший в посадке самолета с Протасевичем, рассказал, что операцией руководило КГБ Беларуси. Позднее польские спецслужбы обнародовали запись разговора диспетчера и пилота.
- 21 января 2022 года США обвинили в авиационном пиратстве четырех беларусских чиновников, среди которых есть сотрудники госбезопасности. Указанным лицам грозит пожизненное заключение, если Штаты докажут их вину.