Посол в США: Если Россия решится на вторжение, она не остановится на Украине

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Россия нападает на демократию в целом, и если она решится на вторжение в Украину, то на этом ее планы не закончатся.

Об этом сообщает CBS News.

«Причина, по которой Владимир Путин напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Это атака на демократию. И я считаю, что никто не застрахован, если Украина в будущем станет жертвой нового нападения», — сказала Маркарова, подчеркнув, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, Российской империи или федерации, а потому борется за свою независимость.

«Если Россия и дальше будет нападать на Украину, то на этом она, конечно, не остановится. Вот почему в интересах Европы и всего демократического мира помочь нам защитить себя, а также показать, что международное верховенство права по-прежнему работает», — подытожила она.