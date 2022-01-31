Посол в США: Если Россия решится на вторжение, она не остановится на Украине
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- София Телишевская
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Россия нападает на демократию в целом, и если она решится на вторжение в Украину, то на этом ее планы не закончатся.
Об этом сообщает CBS News.
«Причина, по которой Владимир Путин напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Это атака на демократию. И я считаю, что никто не застрахован, если Украина в будущем станет жертвой нового нападения», — сказала Маркарова, подчеркнув, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, Российской империи или федерации, а потому борется за свою независимость.
«Если Россия и дальше будет нападать на Украину, то на этом она, конечно, не остановится. Вот почему в интересах Европы и всего демократического мира помочь нам защитить себя, а также показать, что международное верховенство права по-прежнему работает», — подытожила она.
- Министр обороны Украины Алексей Резников 28 января сообщил, что сейчас у границы с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных. Минобороны учитывает только военных, которые находятся в пределах 200 километров от украинской границы. Он отметил, что в апреле 2021 года у украинской границы было 126 тысяч российских военных.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в «ближайшей перспективе» — на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.
- 29 января командование Западного военного округа РФ заявило, что его войска завершили проверку боеготовности и возвращаются в места постоянной дислокации.