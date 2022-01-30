В Германии заявили, что сертификации «Северного потока — 2» не будет до июля 2022 года
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Решение о сертификации газопровода «Северный поток — 2» вряд ли будет принято до конца июня, несмотря на создание российским «Газпромом» дочерней компании в Германии.
Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Необходимая для сертификации компания в соответствии с немецким законодательством основана и внесена в торговый реестр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 представит все необходимые документы», — сказал он.
По словам Хоманна, регулятор сможет продолжить рассмотрение заявки только после предоставления всех необходимых документов.
«Если обратить внимание на разные [предусмотренные] сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] вряд ли будет возможно в первом полугодии [2022 года]», — отметил глава немецкого регулятора.
- Строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили 10 сентября 2021 года. По нему Россия хочет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. В декабре 2021 года «Северный поток — 2» заполнили газом — трубопровод готов к запуску.
- Германия заявляла, что его запустят не раньше второго квартала 2022 года, хотя позже вице-канцлер Германии допустил остановку газопровода в случае усиления угрозы Украине со стороны России.