Президент Казахстана Токаев заменил Назарбаева на посту главы провластной партии. Он заявил о просчетах первого лидера
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде провластной партии «Нур Отан» был избран ее главой, заменив на посту Нурсултана Назарбаева — первого президента страны.
Об этом сообщает Оrda.
Выступая на съезде, Токаев заявил, что будет «служить гарантом открытой и честной политической конкуренции», а потому он может уйти с новой должности уже в конце года. Также он добавил, что президенту нужно дистанцироваться от партий и движений.
«Равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ», — сказал Токаев.
Помимо этого, он выступил с осторожной критикой Назарбаева, заявив, что тот совершил просчеты за время своего правления. Токаев сказал, что просчеты будут служить уроками будущим президентам, но призвал отдать должное историческим заслугам Назарбаева.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли против людей боевое оружие.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны «ситуация стабилизировалась и находится под контролем». Войска ОДКБ начали выходить из страны. По данным Генпрокуратуры, во время протестов погибли 225 человек, в том числе 19 правоохранителей и военных.
- Перед этим источники газеты The Guardian сообщали, что Нурсултан Назарбаев не уехал из страны. Все это время он якобы ведет упорные переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым для сохранения власти и активов.
- 18 января Назарбаев впервые с начала протестов выступил с обращением и заявил, что на пенсии и не уезжал из страны. При этом власть Токаева продолжает лишать Назарбаева полномочий.