Министр обороны Резников предостерег Германию от восстановления ГДР из-за ее позиции по России

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Полищук Максим / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде предостерег Берлин от восстановления ГДР, если он не начнет занимать четкую позицию в противодействии агрессии России.

Резников напомнил о требованиях России по нерасширению НАТО и заявлениях официальных лиц РФ, которые высказывались за возвращение Альянса в границы 1997 года, когда в его составе не было Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии и ряда других стран.

Министр отметил, что цель Кремля — не только уничтожение государства Украина, но и развал НАТО.

«Если Германия не изменит позицию по поводу отпора российской агрессии, то федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой Германской Демократической Республики [...]. Восстановление ГДР — это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены. Россия уже официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах», — сказал Резников, добавив, что не считает такую возможность преувеличением.

Также он напомнил о нечеткой позиции Берлина по «Северному потоку — 2», который также может ударить по государственности Германии в будущем, и недавних заявлениях вице-адмирала Шенбаха, которые стоили ему должности.