Львовская область ужесточила карантин: школы перевели на дистанционку, в транспорте ограничили количество мест
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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bruce mars / Unsplash
Во Львовской области из-за ситуации с коронавирусом с 26 января ужесточаются карантинные ограничения.
Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации.
Так, с полуночи 26 января до 00:00 субботы, 5 февраля, школы области переводят на дистанционное обучение (кроме учреждений профтехобразования, детских садов и специальных заведений).
К тому же в области будут закрыты заведения развлекательной деятельности.
Временно запрещаются плановые госпитализации в медучреждениях, за исключением случаев, когда существует значительный риск для жизни или здоровья людей.
Кроме того, в общественном транспорте вводится ограничение на 50% от предусмотренных техническими условиями стоячих мест.
В то же время в ОГА предупредили, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с 1 февраля могут ввести дополнительные запреты. В частности, на работу заведений общепита (кроме доставки заказов и работы навынос), работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме спортсменов национальных сборных команд Украины), на проведение всех массовых мероприятий, а также на деятельность рынков (кроме продовольственных).
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