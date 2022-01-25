Львовская область ужесточила карантин: школы перевели на дистанционку, в транспорте ограничили количество мест

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Во Львовской области из-за ситуации с коронавирусом с 26 января ужесточаются карантинные ограничения.

Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации.

Так, с полуночи 26 января до 00:00 субботы, 5 февраля, школы области переводят на дистанционное обучение (кроме учреждений профтехобразования, детских садов и специальных заведений).

К тому же в области будут закрыты заведения развлекательной деятельности.

Временно запрещаются плановые госпитализации в медучреждениях, за исключением случаев, когда существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

Кроме того, в общественном транспорте вводится ограничение на 50% от предусмотренных техническими условиями стоячих мест.

В то же время в ОГА предупредили, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с 1 февраля могут ввести дополнительные запреты. В частности, на работу заведений общепита (кроме доставки заказов и работы навынос), работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме спортсменов национальных сборных команд Украины), на проведение всех массовых мероприятий, а также на деятельность рынков (кроме продовольственных).