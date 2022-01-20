Украина будет участвовать в сертификации «Северного потока — 2»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Украина примет участие в сертификации в ЕС газопровода «Северный поток – 2». Она присоединится, когда этот вопрос будет рассматриваться на уровне Еврокомиссии.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Интерфакс.
«Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации «Северного потока — 2», когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам», — отметил он после встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.
Пока немецкий регулятор приостановил сертификацию газопровода. Он требует, чтобы оператором газопровода была независимая компания. Компания Nord Stream 2 AG решила создать в Германии «дочернюю» компанию, которая и будет управлять немецкой частью газопровода.
После этого у немецкого регулятора будет четыре месяца, чтобы принять решение о сертификации газопровода. Затем это решение направят в Еврокомиссию, которая тоже будет рассматривать его 2—4 месяца. Она должна решить, соответствует ли газопровод всем европейским правилам.
- Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер 29 декабря сообщил, что вторая нить «Северного потока — 2» заполнена газом и газопровод полностью готов к работе.
- Строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили 10 сентября. По нему Россия хочет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Его сертификацию пока приостановили. Германия заявляла, что его запустят не раньше второго квартала 2022 года.