Украина будет участвовать в сертификации «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Украина примет участие в сертификации в ЕС газопровода «Северный поток – 2». Она присоединится, когда этот вопрос будет рассматриваться на уровне Еврокомиссии.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Интерфакс.

«Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации «Северного потока — 2», когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам», — отметил он после встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.

Пока немецкий регулятор приостановил сертификацию газопровода. Он требует, чтобы оператором газопровода была независимая компания. Компания Nord Stream 2 AG решила создать в Германии «дочернюю» компанию, которая и будет управлять немецкой частью газопровода.

После этого у немецкого регулятора будет четыре месяца, чтобы принять решение о сертификации газопровода. Затем это решение направят в Еврокомиссию, которая тоже будет рассматривать его 2—4 месяца. Она должна решить, соответствует ли газопровод всем европейским правилам.