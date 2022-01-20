Добровольцам теробороны разрешили использовать охотничье оружие
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- Костя Андрейковец
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Добровольцам подразделений территориальной обороны (ТрО) разрешили использовать личное охотничье оружие (зарегистрированное) во время выполнения задач по обороне территорий.
Кабинет министров одобрил соответствующее постановление (№ 1448).
Во время выполнения задач все члены ТрО имеют право использовать личное охотничье оружие и патроны к нему. Оружие на время выполнения задач может находиться в заряженном состоянии и переноситься без специального чехла.
Личное охотничье оружие можно применять для защиты граждан и гражданских объектов от нападения, для отражения нападения или для его предотвращения, для освобождения захваченных объектов, для уничтожения объектов агрессора, для задержания и разоружения оккупантов. Также его можно применять против правонарушителей (например, мародеров) и лиц, которые злостно препятствуют ТрО или несут угрозу членам подразделений.
Кроме этого, члены ТрО вправе применить охотничье оружие для самообороны и отражения вооруженной агрессии против Украины.
- С января 2022 года в Украине вступил в силу закон о теробороне. На фоне угрозы вторжения войск России в Украине разворачивают штабы ТрО и пополняют подразделения.
- Сейчас формируются 25 бригад, которые объединят более 150 батальонов — по одному на каждый район. Постоянная численность сил теробороны в мирное время составит 10 тысяч человек, а в особый период — более 130 тысяч. Для этого сформируют резерв.
- Накануне в Раду внесли закон, который предлагает разрешить использовать тероборону в районах боевых действий вместе с войсками.