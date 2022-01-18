ICAO закончила отчет о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске с оппозиционером Протасевичем
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Flickr / Shamanski 73
Международная организация гражданской авиации (ICAO) закончила отчет о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair, в котором был арестован оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
ICAO сообщила, что предоставила доклад 193 членам, включая 36 стран, которые входят в совет организации.
Отчет был составлен специальной группой, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.
31 января пройдут дискуссии и заседание представителей совета ICAO для рассмотрения указанного отчета, после чего будут рассмотрены дальнейшие действия в отношении Беларуси. В тот же день рассмотрят и запрос Беларуси, которая считает незаконными санкции за посадку рейса.
- 23 мая в аэропорту Минск задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в конце концов не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- После этого ряд стран, в том числе и Украина, прекратили авиасообщение с Беларусью, а «Белавиа» запретили рейсы. После этого Беларусь получила санкции.
- В декабре 2021 года беларусский авиадиспетчер, участвовавший в посадке самолета с Протасевичем, рассказал, что операцией руководило КГБ Беларуси. Позднее польские спецслужбы обнародовали запись разговора диспетчера и пилота.