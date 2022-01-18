Россия и Беларусь проведут совместные военные учения с 10 по 20 февраля
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Россия и Беларусь проведут совместные военные учения с 10 по 20 февраля. Учения получили название «Союзная решимость — 2022».
Об этом пишет tut.by.
Минобороны Беларуси сообщает, что на территорию страны начали прибывать подразделения вооруженных сил России.
Как пишет российское агентство ТАСС, посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что по завершению учений начнется подготовка к новым, под названием «Щит союза — 2023», которые будут проходить уже на территории России.
- Накануне стало известно, что в феврале войска Беларуси и России проведут совместные учения на западных и южных границах. Маневры пройдут на территории Беларуси вблизи границ Украины и ЕС.
- Украина усиливала северные границы на фоне потока нелегальных мигрантов из Беларуси, которые туда прибыли из стран Ближнего Востока. и возможной подготовки войск России к вторжению в Украину.
- На сегодня вблизи границ Украины собрана 100-тысячная группировка войск РФ, и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает на запад танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры».
- Украинская разведка, как и американская, сообщала, что Россия собирается сама создать повод для вторжения, проведя спецоперацию на Донбассе или в Приднестровье.