В Белом доме подтвердили арест хакеров REvil российской ФСБ. Один из задержанных причастен атаке на Colonial Pipeline
- Автор:
- Костя Андрейковец
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sebastiaan stam / Unsplash
В администрации президента США подтвердили факт задержания хакерской группы REvil в России.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного неназванного чиновника.
По его словам, РФ проинформировала США об аресте хакеров. Среди задержанных также был участник атаки на крупнейший американский топливный трубопровод Colonial Pipeline в мае 2021 года. Взлом приписывали группе DarkSide — за информацию о ней США объявили награду, однако арест представителя REvil может говорить о связи между этими хакерскими группами.
Чиновник заявил, что США приветствуют задержание хакеров, но не знают о мотивах таких действий со стороны российских властей. «На наш взгляд, эти события никак не связаны с тем, что сейчас происходит между Россией и Украиной», — добавил он.
Отдельно чиновник отметил, что у США нет договора об экстрадиции с Россией, но американская сторона ожидает, что хакеры предстанут перед судом.
- 14 января ФСБ сообщила о задержании 14 членов хакерской группы REvil. Двоих участников — Андрея Бессонова и Романа Муромского — в тот же день отправили в СИЗО. В ФСБ говорили, что провели операцию после обращения правоохранительных органов США.
- По данным американских спецслужб, в марте 2021 года REvil зашифровала файлы компании Acer и потребовала заплатить $50 миллионов в криптовалюте Monero, а в апреле группировка атаковала поставщика Apple. В июне жертвой REvil стала крупнейшая мясоперерабатывающая компания в мире JBS, которая заплатила хакерам выкуп в размере $11 миллионов в биткоинах. В июле REvil взломали Kaseya, вымогая $50 млн.
- После этого американские спецслужбы при поддержке «иностранного партнера» взломали серверы REvil. После взлома хакеры вынужденно прекратили свою деятельность.
- В ноябре 2021 года Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Украины Ярославу Васинскому по статьям, связанным с кибермошенничеством. Его считают участником REvil.