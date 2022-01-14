Минцифры: Хакеры, атаковавшие госсайты Украины, получили доступ к правам компании-администратора

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Соколовская Инна / УНИАН

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что хакеры, которые в ночь с 13 на 14 января атаковали госсайты Украины, «провернули» атаку после того, как получили доступ к административным правам компании, которая эти сайты администрирует. Доступ был получен благодаря серии атак.

«Хакеры атаковали 70 сайтов государственных органов, 10 из которых поддались вторжению, но их контент не был изменен, утечки персональных данных также не было, и не могло быть, это не реестры. Большинство сайтов уже восстановлены и уже работают стабильно. По требованию СБУ и Госсспецсвязи портал «Дія» был отключен, чтобы локализировать радиус удара. Приложение «Дія» работало и работает стабильно», — написал он в своем Telegram.

Атаку он назвал явной активизацией киберфронта. Команда его министерства частично перебросит силы с развития госуслуг на помощь в построение системы кибербезопасности.

Служба безопасности Украины уже расследует причастность спецслужб России к атаке.