Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Westend61 / Getty Images
Европейский Союз продлил экономические санкции против России из-за дестабилизации ситуации в Украине еще на полгода — до 31 июля 2022 года.
Соответствующее решение было принято 13 января по результатам оценки выполнения Минских соглашений по урегулированию на Донбассе, сообщается на сайте Совета ЕС.
Речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрете финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям.
Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения и устанавливают запрет на товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных пользователей военного назначения в России.
В то же время ограничен доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.
- Впервые экономические санкции внедрили 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине».
- 12 января в Конгрессе США опубликовали законопроект о санкциях против России на случай вторжения в Украину. Там указан четкий список мер, которые могут быть применены против РФ в случае эскалации конфликта. В частности, предлагается ввести персональные санкции против Путина, премьер-министра РФ, министра обороны, министра иностранных дел, главнокомандующего и многих других командующих российскими войсками.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью более 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантии от НАТО о нерасширении на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.
- Запад категорически отвергает просьбу России предоставить гарантии нерасширения и непринятия Украины или любого другого государства в состав НАТО.