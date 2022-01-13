Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России

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Европейский Союз продлил экономические санкции против России из-за дестабилизации ситуации в Украине еще на полгода — до 31 июля 2022 года.

Соответствующее решение было принято 13 января по результатам оценки выполнения Минских соглашений по урегулированию на Донбассе, сообщается на сайте Совета ЕС.

Речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрете финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям.

Санкции также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения и устанавливают запрет на товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных пользователей военного назначения в России.

В то же время ограничен доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.