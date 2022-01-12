В Казахстане аэропорт города Алматы с 13 января возобновляет работу

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В Казахстане международный аэропорт города Алматы возобновит работу 13 января 2022 года. Об этом Комитет гражданской авиации страны сообщил вечером 12 января.

Внутренние и международные рейсы будут выполняться с 8:00 до 21:00.

В ночь на 6 января во время массовых протестов в Казахстане протестующие в Алматы захватили аэропорт. Местные издания писали о разбитых витринах кафе, магазинах и пунктах продажи авиабилетов. В тот день аэродром и прекратил свою работу. Позже местные силовики вместе с миротворцами из ОДКБ взяли аэропорт под свой контроль.