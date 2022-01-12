В Казахстане аэропорт города Алматы с 13 января возобновляет работу
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Videvo
В Казахстане международный аэропорт города Алматы возобновит работу 13 января 2022 года. Об этом Комитет гражданской авиации страны сообщил вечером 12 января.
Внутренние и международные рейсы будут выполняться с 8:00 до 21:00.
В ночь на 6 января во время массовых протестов в Казахстане протестующие в Алматы захватили аэропорт. Местные издания писали о разбитых витринах кафе, магазинах и пунктах продажи авиабилетов. В тот день аэродром и прекратил свою работу. Позже местные силовики вместе с миротворцами из ОДКБ взяли аэропорт под свой контроль.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли против людей боевое оружие.
- Точное количество погибших за время протестов до сих пор неизвестно. Власти сообщали о гибели 16 силовиков, двух военных и 26 «вооруженных людей». Детский омбудсмен сообщала о гибели минимум трех детей. 9 января курируемый правительством Telegram-канал дал информацию о гибели 164 человек, но Министерство здравоохранения ее опровергло.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. Вывод войск ОДКБ начался 12 января и продлится 10 дней.