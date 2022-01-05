СМИ: Протестующие в Алматы захватили аэропорт

«Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: «Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — рассказал изданию казахский блогер Алишер Еликбаев.

Об этом пишет « Медуза » со ссылкой на местное издание orda.kz.

Кроме того, в городе Атырау, где около 3 тысяч протестующих требуют встречи с акимом Атырауской области, убит протестующий. Корреспондент радио «Азаттык» Сания Тойкен сообщила изданию Insider, полиция начала стрельбу по митингующим. Серьезно были ранены минимум два человека, одному из них попали в голову, он скончался.

На западе Казахстана, в Мангистауской области со 2 января продолжаются протесты из-за повышения стоимости топлива в 2—2,5 раза. Тысячи людей вышли на митинги, в частности в крупнейших городах области Жанаозен и Актау — они первыми в стране выразили недовольство.