Генеральный секретарь ОДКБ сообщил о начале вывода «миротворцев» из Казахстана

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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 12 января сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о начале вывода из страны «миротворческого контингента».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Казахстана.

Кроме того, Токаев начал досрочно снимать чрезвычайное положение в регионах со «стабильной ситуацией» — первым его отменяют в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях, с 7 утра 13 января.

Ранее Токаев заявил, что вывод военных запланирован на четверг, 13 января, а также положительно оценил роль «миротворцев» в стабилизации ситуации в стране.