Члены Конгресса предложили объявить Украину страной «НАТО-плюс»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Михаил Мельниченко / «Бабель»
Группа членов Конгресса от Республиканской партии намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной «НАТО-плюс».
Об этом пишет «Голос Америки».
Главным инициатором документа является ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол. Согласно законопроекту, статус «НАТО-плюс» обеспечит ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых видов американского вооружения и оборонных услуг.
«Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США», — заявил конгрессмен Роджерс.
Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник. Также документ предполагает санкции против газопровода «Северный поток — 2» за российскую агрессию.
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