МИД: Почти 150 украинцев попросили помочь им покинуть Казахстан

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Приблизительно 150 граждан Украины обратились в посольство Украины в Казахстане за помощью в возвращении на родину, однако часть решила остаться.

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«В то же время из-за постепенной стабилизации ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана», — сказал Николенко.

По его словам, международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, кроме некоторых рейсов европейских авиакомпаний. «На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане», — добавил спикер.

Он отметил, что возобновляется также транспортное сообщение, в том числе железнодорожное, между крупными казахстанскими городами. По словам Николенко, украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобрести групповые билеты для граждан Украины, которые изъявят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев.

«Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана», — подчеркнул Николенко.

Он отметил, что в МИДе рекомендуют украинцам, которые хотят воспользоваться этой опцией, предварительно проверять наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана. Представитель МИД уточнил, что украинцев нет среди пострадавших или задержанных во время протестов в Казахстане.