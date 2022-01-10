Протесты в Казахстане: силовики задержали почти 8 тысяч людей, в стране объявлен траур

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С начала протестов в Казахстане силовики задержали 7 939 человек. Часть людей задержана «за участие в беспорядках», более тысячи людей — за якобы террористические атаки и бандитизм.

Издание Informburo.kz со ссылкой на МВД Казахстана сообщает, что в Алматы во время рейдов задержали 508 участников «террористических атак, мародерств и других преступлений». У них изъяли 22 единицы огнестрельного оружия.

В Восточно-Казахстанской области задержали более тысячи человек.

Власти уверяют, что ситуация во всех региона страны контролируемая, но в то же время полиция проводит рейды по задержанию людей. Военные остаются на постах в городах (на въездах и площадях).

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что страна столкнулась с гибридной террористической атакой. «Здесь имеет место заговор внутренних и неких внешних сил, так как участвовали как и казахстанские, так и иностранные граждане», — сказал Карин.

Сегодня, 10 января, в Казахстане — День траура. Точное количество погибших за время протестов до сих пор остается неизвестным.

Власти сообщали о гибели 16 силовиков и двух военных, а также 26 «вооруженных людей». Детский омбудсмен сообщала о гибели трех детей. 9 января курируемый правительством Telegram-канал выдал информацию о гибели 164 человек, но Министерство здравоохранения опровергло эту информацию.

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