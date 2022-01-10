Протесты в Казахстане: силовики задержали почти 8 тысяч людей, в стране объявлен траур
- Автор:
- Костя Андрейковец
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С начала протестов в Казахстане силовики задержали 7 939 человек. Часть людей задержана «за участие в беспорядках», более тысячи людей — за якобы террористические атаки и бандитизм.
Издание Informburo.kz со ссылкой на МВД Казахстана сообщает, что в Алматы во время рейдов задержали 508 участников «террористических атак, мародерств и других преступлений». У них изъяли 22 единицы огнестрельного оружия.
В Восточно-Казахстанской области задержали более тысячи человек.
Власти уверяют, что ситуация во всех региона страны контролируемая, но в то же время полиция проводит рейды по задержанию людей. Военные остаются на постах в городах (на въездах и площадях).
Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что страна столкнулась с гибридной террористической атакой. «Здесь имеет место заговор внутренних и неких внешних сил, так как участвовали как и казахстанские, так и иностранные граждане», — сказал Карин.
Сегодня, 10 января, в Казахстане — День траура. Точное количество погибших за время протестов до сих пор остается неизвестным.
Власти сообщали о гибели 16 силовиков и двух военных, а также 26 «вооруженных людей». Детский омбудсмен сообщала о гибели трех детей. 9 января курируемый правительством Telegram-канал выдал информацию о гибели 164 человек, но Министерство здравоохранения опровергло эту информацию.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алматы продолжается «зачистка», но перестрелок и крупных столкновений уже нет. Войскам сил ОДКБ поручили взять под охрану стратегические объекты.