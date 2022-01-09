США требуют от Казахстана объяснить необходимость привлечения подразделений ОДКБ к разгону протестов

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США подали запрос к Казахстану о причине необходимости привлечения сил государств-членов Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления протестов.

Об этом в эфире CNN 9 января заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, цитирует Reuters.

«У нас есть реальные вопросы, почему они были вынуждены позвать эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу», — сказал он.

По мнению Блинкена, Казахстан должен быть в состоянии мирно справиться с протестами.

Также госсекретарь США осудил приказ президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева силовикам открывать огонь по протестующим без поражения.

«Приказ стрелять на поражение в той мере, в какой он существует, неправильный и должен быть отменен», — сказал Блинкен в эфире на канале ABC.