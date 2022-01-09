Лидеры стран постсоветского «аналога НАТО» 10 января проведут онлайн-конференцию. В ней примет участие Путин

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Пресс-служба президента Российской Федерации

В понедельник, 10 января, лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут онлайн-саммит в формате видеоконференции.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«На сессии будет обсужден вопрос «О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в онлайн-конференции примет участие президент России Владимир Путин.

Напомним, 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора они договорились провести онлайн-саммит ОДКБ.