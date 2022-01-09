В Казахстане за время протестов задержали почти 6 тысяч человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
В Казахстане за семь дней протестов задержали 5,8 тысячи человек, в том числе иностранцев. Возбуждено 125 уголовных дел, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Как передает ТАСС, в Министерстве внутренних дел страны заявили, что среди задержанных 300 беглецов, которые пытались покинуть страну с оружием и деньгами.
KazTAG пишет, что из общего числа задержанных более 500 человек уже находятся под административным арестом, а 134 — подозреваются в особо тяжких преступлениях.
Также в МВД уточнили количество погибших силовиков — 16, а не 18, как сообщалось ранее. За время протестов пострадали 1,3 тысячи полицейских, бойцов Нацгвардии и военных.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алматы продолжается «зачистка», но перестрелок и крупных столкновений уже нет. Войскам сил ОДКБ поручено взять под охрану стратегические объекты.
- Точное количество погибших демонстрантов до сих пор неизвестно. Предварительно, погибли более 50 человек, ранены более тысячи протестующих.