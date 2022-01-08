Протесты в Казахстане: в Алматы во время беспорядков погибли дети, Россия круглосуточно перебрасывает самолеты с военными и техникой

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В Казахстане продолжается «антитеррористическая операция», в Алматы в 22 часа включали сирены, напоминавшие о начале комендантского часа.

Об этом сообщают Informburo.kz и ряд других местных СМИ.

По данным правоохранительных органов Казахстана, в Восточно-Казахстанской области задержали 500 человек, которые якобы были под действием наркотиков. У задержанных изъяли самодельное холодное оружие и бутылки с зажигательной смесью. Также правоохранители рассказали, что в Жамбылской области задержали 139 человек с оружием. Кроме того, у задержанных якобы была киргизская валюта. В настоящее время во всех регионах продолжается режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Тем временем государственный телеканал «Хабар 24» сообщил, что аэропорт города Алматы закрыт на неопределенное время.

«Когда будет возобновлена деятельность аэропорта Алматы, пока неизвестно. Точная информация о возобновлении его работы появится позже», — указывает телеканал.

Ранее сообщалось, что аэропорт начнет работать 10 января.

Россия круглосуточно перебрасывает в Казахстан самолетами Ил-76 и Ан-124 подразделения Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Интерфакс.

Более 70 самолетов выполнят свыше 20 рейсов для переброски техники и десантников из российского города Иваново в Казахстан. В частности, перебрасываются новые бронетранспортеры БТР-МД «Ракушка».

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 января поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора они договорились провести онлайн-саммит ОДКБ.

Сегодня, 8 января, стало известно о гибели детей во время столкновений в Алматы. По словам уполномоченного по правам ребенка Аружаны Саин, во время беспорядков в Алматы застрелили 11-летнего мальчика, который 5 января шел по улице с родителями, цитирует «Радио Азаттик».

Также был ранен 15-летний мальчик, который вместе с отцом ехал в автомобиле. Машину обстреляли неизвестные. В настоящее время подросток в тяжелом состоянии находится в больнице. Отец также ранен и госпитализирован.

Позже местные СМИ сообщили о смерти 4-летней девочки. Она ехала с дядей за продуктами в машине вечером 6 января, когда началась стрельба. Кроме девочки, в автомобиле было еще двое детей, они ранены.