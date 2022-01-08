В Казахстане объявили общенациональный траур по жертвам протестов. Накануне президент отдал приказ стрелять на поражение

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура. Накануне он отдал приказ силовикам открывать огонь по протестующим на поражение без предупреждения.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — сообщил спикер Токаева Берик Уали, передает Tengrinews.kz

По последним данным МВД Казахстана, в стране задержаны 4 404 человека, в том числе иностранные граждане. Пока точно неизвестно, сколько человек погибли, но, по информации силовиков, убито около 26 людей, 26 ранены.