МВД Казахстана сообщает о 26 убитых активистах. В стране ввели критический уровень «террористической опасности»

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В Казахстане во время «спецоперации» убили 26 участников акции протеста, задержали более трех тысяч, еще 18 ранены.

Об этом утром 7 января сообщает казахский государственный телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

Также, по данным МВД, погибли два военнослужащих Нацгвардии, 216 пострадали.

Из-за массовых протестов во всех регионах Казахстана ввели максимальный уровень «террористической опасности». При максимальном уровне «террористической опасности» силовики могут проводить личный досмотр и досмотр вещей, а также временно ограничивать или запрещать движение транспорта. Еще они могут беспрепятственно проникать в любое помещение. Кроме этого, на территории страны выставили 70 круглосуточных блокпостов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в страну начали прибывать «миротворцы» из ОДКБ. Они, по его словам, сейчас не участвуют в боевых операциях, «а отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов». Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявлял, что в Казахстане численность «миротворцев» из организации будет достигать около 2,5 тысяч (в общей сложности в распоряжении ОДКБ есть около трех тысяч военных).

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января провел заседание контртеррористического штаба, где заявил, что во всех регионах страны возобновлен «конституционный порядок», но нужно продолжать «контртеррористические операции до полного уничтожения боевиков».

Канал Sputnik утром 7 января сообщает, что в стране снова выключили интернет.

В Казахстане шестой день — со 2 января — продолжаются протесты, которые начались из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. К вечеру 4 января люди на протестах начали выдвигать политические требования: отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу. Несмотря на отставку правительства и снижение цен на газ, протесты не прекратились, а только усилились — теперь активисты штурмуют здания администраций и борются с полицией.