МВД Казахстана сообщает о 26 убитых активистах. В стране ввели критический уровень «террористической опасности»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
В Казахстане во время «спецоперации» убили 26 участников акции протеста, задержали более трех тысяч, еще 18 ранены.
Об этом утром 7 января сообщает казахский государственный телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.
Также, по данным МВД, погибли два военнослужащих Нацгвардии, 216 пострадали.
Из-за массовых протестов во всех регионах Казахстана ввели максимальный уровень «террористической опасности». При максимальном уровне «террористической опасности» силовики могут проводить личный досмотр и досмотр вещей, а также временно ограничивать или запрещать движение транспорта. Еще они могут беспрепятственно проникать в любое помещение. Кроме этого, на территории страны выставили 70 круглосуточных блокпостов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в страну начали прибывать «миротворцы» из ОДКБ. Они, по его словам, сейчас не участвуют в боевых операциях, «а отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов». Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявлял, что в Казахстане численность «миротворцев» из организации будет достигать около 2,5 тысяч (в общей сложности в распоряжении ОДКБ есть около трех тысяч военных).
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января провел заседание контртеррористического штаба, где заявил, что во всех регионах страны возобновлен «конституционный порядок», но нужно продолжать «контртеррористические операции до полного уничтожения боевиков».
Канал Sputnik утром 7 января сообщает, что в стране снова выключили интернет.
В Казахстане шестой день — со 2 января — продолжаются протесты, которые начались из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. К вечеру 4 января люди на протестах начали выдвигать политические требования: отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу. Несмотря на отставку правительства и снижение цен на газ, протесты не прекратились, а только усилились — теперь активисты штурмуют здания администраций и борются с полицией.
- 4 января по всей стране начались стычки с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили против митингующих оружие, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана уже завела дела о массовых беспорядках и терроризме. Участникам протестов может грозить пожизненное заключение.