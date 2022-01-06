Прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках и терроризме. Участникам протестов может грозить пожизненное заключение

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Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма в связи с массовыми протестами против правящего режима.

Как сообщают ряд местных СМИ, участникам протестов может грозить тюремное заключение от 8 лет до пожизненного с лишением гражданства.

Кроме этого, создана межведомственная следственная группа для ведения уголовных дел по беспорядкам. Ранее соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев.

Протесты на площадях городов продолжаются. Напряженная обстановка в Алматы — туда согнали бронетехнику и военных, чтобы усилить полицию и Нацгвардию. Силовики продолжают так называемую «контртеррористическую операцию» в городе. Ранее в МВД сообщали, что «зачистили» центральную площадь от демонстрантов с применением оружия.

В столице страны ограничили выезд и въезд (с 23:00 до 07:00). Исключение только для лиц и транспорта, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.