Протесты в Казахстане: в городах продолжаются незначительные акции, в Алматы идет «зачистка», а правительство заморозило цены
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- Алексей Ярмоленко
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Getty Images / Бандус Екатерина / «Бабель»
В Казахстане в некоторых городах продолжаются незначительные протесты, однако власти постепенно восстанавливают контроль. Продолжается «зачистка» в городе Алматы.
Об этом пишут местные СМИ.
В городе Алматы продолжаются единичные столкновения с протестующими. В настоящее время войска и правоохранители продолжают «зачистку» улиц города. Многие магазины, торговые центры и банки разграблены.
Точных данных о количестве пострадавших и погибших до сих пор нет. В МВД Казахстана сообщили, что во время столкновений за прошедшие несколько дней погибли по меньшей мере восемь полицейских и военных, еще более 300 получили ранения.
В то же время в ходе «зачистки» улиц Алматы в МВД заявили, что «ликвидировали» десятки якобы мародеров. На видео, которые распространяются в казахских СМИ, видно по меньшей мере одного убитого.
Что касается протестующих, то правоохранители рассказали, что в Алматы задержали около двух тысяч человек. Около тысячи обратились к врачам, 378 были госпитализированы, а 62 попали в реанимацию. Точного количества погибших нет, однако журналисты издания Orda обратились в независимый координационный штаб протестующих на центральной площади в Алматы. Там отметили, что не имеют никакого отношения к мародерам, а среди их протестующих во время столкновений погибли по меньшей мере 30 человек.
По состоянию на сегодняшний день казахские СМИ сообщают, что силовики начали «зачистку» центральной площади в Алматы, там раздаются выстрелы и взрывы.
В других городах ситуация более спокойная. Правоохранители вернули контроль над местными администрациями и аэропортами. В Актау протестующие разделились на два лагеря: одни призывают разойтись, другие планируют продолжать протесты. В Актобе протестующие ведут переговоры с местными властями по поводу того, чтобы их не называли террористами, ведь они вышли на мирный протест. В городе Жанаозен протестующие просят отменить режим чрезвычайного положения и комендантский час, поскольку выходили исключительно на мирный протест и достигли своих целей.
В то же время правительство Казахстана начало выполнять поручения президента по стабилизации экономической ситуации. На ближайшие полгода оно заморозило цены на топливо, а также ввело мораторий на повышение цен на коммунальные услуги. Кроме того, правительство запретило вывоз за границу социально значимых продуктовых товаров, таких как мясо, картофель и морковь.
- В Казахстане со 2 января продолжаются протесты из-за повышения стоимости топлива в 2—2,5 раза. Тысячи людей вышли на митинги, в частности, в городах Жанаозен и Актау — они первыми в стране выразили недовольство. Впоследствии протесты перекинулись почти на всю страну. Демонстранты потребовали уже не только снизить цену на газ вдвое, но и отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу.
- 4 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы. В Алматы на период чрезвычайного положения введен комендантский час — с 23:00 до 07:00. 5 января Токаев отправил правительство в отставку, как того требовали протестующие, а также расширил режим ЧП на Алматинскую область. Несмотря на отставку правительства, протесты только усилились: активисты штурмовали и поджигали здания администраций и боролись с правоохранителями. В Алматы 5 января город фактически перешел под контроль протестующих. Они захватили и подожгли местную администрацию, бывшую резиденцию президента, а также местное управление Комитета национальной безопасности и аэропорт. В ночь на 6 января в Алматы провели «антитеррористическую операцию».
- Президент Казахстана называет протестующих «террористами» и запросил помощь Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ). В страну отправят войска из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.