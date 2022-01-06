Протесты в Казахстане: в городах продолжаются незначительные акции, в Алматы идет «зачистка», а правительство заморозило цены

Новости

Getty Images / Бандус Екатерина / «Бабель»

В Казахстане в некоторых городах продолжаются незначительные протесты, однако власти постепенно восстанавливают контроль. Продолжается «зачистка» в городе Алматы.

Об этом пишут местные СМИ.

В городе Алматы продолжаются единичные столкновения с протестующими. В настоящее время войска и правоохранители продолжают «зачистку» улиц города. Многие магазины, торговые центры и банки разграблены.

Точных данных о количестве пострадавших и погибших до сих пор нет. В МВД Казахстана сообщили, что во время столкновений за прошедшие несколько дней погибли по меньшей мере восемь полицейских и военных, еще более 300 получили ранения.

В то же время в ходе «зачистки» улиц Алматы в МВД заявили, что «ликвидировали» десятки якобы мародеров. На видео, которые распространяются в казахских СМИ, видно по меньшей мере одного убитого.

Что касается протестующих, то правоохранители рассказали, что в Алматы задержали около двух тысяч человек. Около тысячи обратились к врачам, 378 были госпитализированы, а 62 попали в реанимацию. Точного количества погибших нет, однако журналисты издания Orda обратились в независимый координационный штаб протестующих на центральной площади в Алматы. Там отметили, что не имеют никакого отношения к мародерам, а среди их протестующих во время столкновений погибли по меньшей мере 30 человек.

По состоянию на сегодняшний день казахские СМИ сообщают, что силовики начали «зачистку» центральной площади в Алматы, там раздаются выстрелы и взрывы.

В других городах ситуация более спокойная. Правоохранители вернули контроль над местными администрациями и аэропортами. В Актау протестующие разделились на два лагеря: одни призывают разойтись, другие планируют продолжать протесты. В Актобе протестующие ведут переговоры с местными властями по поводу того, чтобы их не называли террористами, ведь они вышли на мирный протест. В городе Жанаозен протестующие просят отменить режим чрезвычайного положения и комендантский час, поскольку выходили исключительно на мирный протест и достигли своих целей.

В то же время правительство Казахстана начало выполнять поручения президента по стабилизации экономической ситуации. На ближайшие полгода оно заморозило цены на топливо, а также ввело мораторий на повышение цен на коммунальные услуги. Кроме того, правительство запретило вывоз за границу социально значимых продуктовых товаров, таких как мясо, картофель и морковь.