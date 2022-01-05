Глава дипломатии Евросоюза Боррель прибыл в Украину. Он поедет на Донбасс

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Josep Borrell Fontelles / Facebook

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прилетел в Украину, чтобы поддержать ее на фоне угрозы России.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в ночь на среду, 5 января.

«В связи с усилением военной мощи России [возле границ Украины], я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости», — написал Боррель в соцсети и выложил фото аэропорта Харькова.

По словам верховного комиссара Евросоюза по внешней политике, он планирует посетить Станицу Луганскую на Донбассе и Киев.