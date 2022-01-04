В Украине выявили около двух тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 36 тысяч
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Украине за сутки 3 января зафиксировали 1,7 тысячи новых зараженных коронавирусом. Среди них 21 медик и 87 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 970 человек, а 135 — умерли от осложнений. В то же время 3 629 украинцев успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (364) и Харьковской области (141).
Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 36 тысяч украинцев. 8 тысяч получили первую дозу вакцины, а 27 тысяч — вторую.
- Украина выполнила требование Всемирной организации здравоохранения и до конца 2021 года вакцинировала 40% взрослого населения. Следующая цель — 70% привитых людей к июлю 2022 года.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом в середине февраля 2022 года. Также он говорил, что Украине не удастся избежать новой волны из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». В то же время глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году.