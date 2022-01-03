Телескоп Hubble сфотографировал «воображаемое» столкновение галактик
- Автор:
- София Телишевская
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Hubble Space Telescope
Космический телескоп Hubble благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 105, расположенной в созвездии Рыбы.
Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Сама галактика расположена почти в 215 миллионах световых лет от нашей планеты.
На фото кажется, что галактика находится в процессе слияния со своей «соседкой», но это только иллюзия. На самом деле объект расположен боком к наблюдателю и до сих пор практически не изучен астрономами.
Открывателем NGC 105 является французский астроном Эдуард Жан-Мари Стефан, впервые наблюдавший за объектом 15 октября 1884 года.
Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.
- В октябре Hubble снял «танец» двух спиральных галактик, а в конце сентября телескоп сделал фотографию спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.
- В августе Hubble показал спиральную галактику в созвездии Печь, а до этого галактику в созвездии Часы.